37-jarige man met manjatak op hoofd geslagen door 52-jarige

De Surinaamse politie heeft een 52-jarige man aangehouden, die een andere man met een manjatak op zijn hoofd heeft geslagen. Het slachtoffer liep een barstwond aan zijn voorhoofd op en kreeg vier hechtingen, meldt het Korps Politie Suriname vandaag.

Onderzoek wees uit dat de verdachte Radjender (52) en slachtoffer Amiet (37) eerder een heftige woordenwisseling kregen voor een winkel. Op een gegeven moment schold de verdachte het slachtoffer uit. Dit viel niet in goede aarde bij Amiet, waarna hij zich begaf naar de woning van de verdachte om rekenschap te vragen.

Daarbij ontstond er wederom ruzie en Radjender ging Amiet met een manjatak, die hij vanuit een boom had gekapt, te lijf. Na de daad gooide de verdachte de tak op een hoop vuur. Bij het horen dat het slachtoffer naar het politiebureau ging voor het doen van aangifte, besloot Radjender zich aan te melden bij de politie.

Kort nadat hij zich had aangemeld bij het bureau Uitvlugt ging de politie over tot aanhouding van de verdachte. Hij is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake zware mishandeling in verzekering gesteld, meldt de politie.