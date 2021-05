Minister Ramdin ontvangt geloofsbrieven van UNDP-vertegenwoordiger

Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking heeft onlangs een kopie van de geloofsbrieven ontvangen van Jairo Valverde Bermudez, de Resident Representative van de United Nations Development Programme, de UNDP. De UNDP is een VN-agentschap in Suriname met een specifiek portfolio. Deze activiteit heeft vanwege de pandemie virtueel plaatsgevonden.

Minister Ramdin gaf aan dat de UNDP een gewaardeerde partner is voor Suriname en dat de samenwerking met dit VN-agentschap ondersteunend moet zijn voor de ontwikkeling van Suriname. Belangrijk is dat de economie op rails wordt gebracht en daartoe is er met de IMF een staff-level overeenkomst bereikt.

In juni 2021 zal de extended Fund facility beschikbaar zijn voor Suriname en de verhoogde collaboratie en technische ondersteuning van de UNDP in het economisch herstel van Suriname wordt tegemoetgezien. Ook voor wat betreft het beteugelen van COVID-19 in Suriname, wordt gerekend op de assistentie van de UNDP, meer specifiek gericht op het mitigeren van de effecten.

De UNDP-vertegenwoordiger informeerde dat deze organisatie zakelijke overeenkomsten heeft met de Wereld Bank, de IDB en de IsDB en dat indien er een link wordt gemaakt met de UNDP bij, onder meer het aangaan van een financiële overeenkomst, de UNDP technische hulp kan verlenen. De UNDP verleent ook assistentie op maat, op basis van de behoefte van het land. Voorts is de UNDP-vertegenwoordiger kort ingegaan op de bestaande samenwerking met Suriname.

Minister Ramdin accepteerde de geloofsbrieven van Valverde, welke een officiële basis geeft aan het functioneren van de Resident Representative van de UNDP voor Suriname. De Surinaamse bewindsman sloot af door aan te geven dat de regering sterk verbonden is met het internationaal systeem en ook aan internationale samenwerking. In dat kader lichtte hij ook het vergrootte mandaat van het ministerie toe, waarbij Internationale Samenwerking instrumenteel is als het gaat om ontwikkelingsissues.