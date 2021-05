Geldwisselaar die illegale cambio Doekhieweg exploiteert aangehouden

Een gemengd team van de Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag na verkregen en uitgewerkte informatie een inval gepleegd aan de Doekhieweg-West. Aldaar werden de 23-jarige Chander S., zijn jongere broer R.S. en drie personen die op het punt stonden geld te wisselen aangehouden, meldt het Korps Politie Suriname.

De verdachte Chander, die volgens de Surinaamse politie een illegaal cambio op het voormeld adres exploiteert, hanteerde voor de U$ dollar een koers van tussen de 20 en 22 en voor de euro een koers van tussen de 23 en 25 SRD.

De politie heeft onder andere vreemde valuta en Surinaams geld, alsook telmachines in beslag genomen. Hangende het onderzoek is Chander na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie voor overtreding van de Wet Toezicht geldtransactie kantoren door de politie in verzekering gesteld.

Zijn jongere broer R.S. en de drie andere personen zijn na verhoor heengezonden. De afdeling Fraude is belast met het onderzoek in deze zaak meldt de politie.