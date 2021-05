Eerste volledig Surinaamse Ocean Expeditie uitgevaren

Surinaamse wetenschappers en NGO’s gaan de komende acht dagen het leven in zee voor onze kust in kaart brengen. Het onderzoeksschip is vandaag, vrijdag 21 mei uitgevaren om onder meer dolfijnen, walvissen, haaien, roggen, zeevogels en vispopulaties te bestuderen. De uitkomsten zijn van belang om kwetsbare gebieden in kaart te brengen en kennis te vergaren over het bijzondere leven in het Surinaamse deel van de oceaan.

“Er zijn eerder expedities geweest in Suriname geweest, maar die zijn door buitenlandse wetenschappers of bedrijven gedaan”, aldus Michael Hiwat, Oceans & Wildlife Officer van WWF-Guianas. “Onze blik is gericht naar het binnenland, waardoor we nog maar weinig kennis hebben van oceaan. Dit is extra belangrijk voor de toekomstige olie- en gasboringen. We moeten ervoor zorgen dat het leven in zee zo weinig mogelijk wordt verstoord. Dat kan alleen als we weten wat er leeft.”

De expeditie is een coöperatie tussen WWF-Guianas en Green Heritage Fund Suriname waarbij wordt samengewerkt met de Anton de Kom Universiteit. Het is een belangrijk onderdeel van het project “Promoting Integrated and Participatory Ocean Governance in Guyana and Suriname: the Eastern Gate to the Caribbean” dat wordt gefinancierd door de Europese Unie. Het expeditie schip is beschikbaar gesteld door Maria Fisheries.

Het doel van de expeditie is verificatie van de gebieden van biologisch belang en exploratie van gebieden waar er weinig informatie van beschikbaar is. Dit zal worden uitgevoerd op een specifieke manier om analyseerbare data te krijgen die gebruikt kan worden voor de Mariene Atlas en de Mariene dataset. En ook op zo’n manier dat het vergelijkbaar is met onderzoeken gedaan in bijvoorbeeld Frans Guyana, waar dit soort onderzoeken op een regelmatige basis worden gedaan.

Volgens Monique Pool, directeur van GHFS is het heel bijzonder dat na 4 jaar data bij elkaar te hebben gebracht, ze nu persoonlijk kan gaan kijken of deze zeedieren aanwezig zijn.

De uitkomsten van de expeditie worden na terugkomst bekend gemaakt om iedereen te laten zien hoe waardevol het leven in het Surinaamse deel van de oceaan is.