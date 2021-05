Auto duikt in goot Vierkinderenweg

Deze personenauto is donderdagavond rond 22.30 uur in de goot langs de Vierkinderenweg in Suriname beland. Het eenzijdig verkeersongeval vond plaats ter hoogte van pand nummer 101.

De bestuurder reed over de Vierkinderenweg richting de Indira Gandhiweg. Volgens zijn verklaring kwam er plotseling een voertuig uit een inrit en week hij uit om een botsing te voorkomen. Hij verloor daarbij de controle over het stuur en vloog met zijn auto in de goot.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De politie werd gealarmeerd en ging ter plaatse voor onderzoek. Zij schakelde een sleepdienst in om de auto uit de goot te halen en te vervoeren.