Medewerker Wanica Ziekenhuis kapt anaconda die kalf wurgt dood

Een medewerker van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) in Suriname was op zaterdagmiddag 16 mei onderweg naar het werk en ontdekte dat een anaconda een kalf aan het wurgen was op een leeg terrein. Hij schoot het kalf onmiddellijk te hulp en kapte met een houwer de slang dood. Helaas heeft het kalf het niet gered.

De man plaatste vervolgens de slang in een zak en vervoerde die naar het RZW. Hij vertelde zijn collega’s over het voorval en die zijn een kijkje komen nemen. Er zijn foto’s geschoten van de medewerker en de grote slang.