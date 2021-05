Diakonessenhuis gaat per eind mei eigen bijdrage vragen van SZF patiënten

Het Diakonessenhuis in Suriname ziet zich genoodzaakt per eind mei 2021 een eigen bijdrage te vragen van SZF patiënten. Deze bijdrage is in eerste instantie bedoeld voor gebruik van medicatie en medische verbruiksartikelen en zal op een later tijdstip doorgetrokken moeten worden naar uit te voeren poliklinische en klinische verrichtingen. Dat meldt het Surinaamse ziekenhuis in een persbericht.

“De kwaliteit en continuïteit van de zorg in onze ziekenhuizen kunnen wij bij stijgende kosten voor medicatie, medische verbruiksartikelen, zuurstof, medisch apparatuur, reagentia, voeding, nutsvoorzieningen en overige algemene kosten niet langer garanderen. De ontvangen financiële ondersteuning van de Overheid en de zorgtarieven van het Staatsziekenfonds (SZF) welke door de overheid worden vastgesteld en voor het laatst in 2015 zijn aangepast, zijn allang niet meer kostendekkend” aldus het ziekenhuis.

De ziekenhuizen hebben vanaf het begin van de Covid-19 pandemie in maart 2020 zorg geleverd en hiervoor ook al hun resources ingezet. Dit veelal ten koste van de reguliere zorg en de al zeer krappe financiële situatie van de ziekenhuizen. Ziekenhuizen hebben de laatste periode kunnen overleven door donaties, hoger oplopende schulden bij bedrijven en banken, en middels onvoorspelbare financiële ondersteuning van de Overheid ten behoeve van haar kritische crediteuren. Voor 2021 is de financiële ondersteuning ten behoeve van haar kritische crediteuren niet ontvangen waardoor belangrijke leveringen voor de zorg aan patiënten ernstig in gevaar komt.

Bovenop de lage SZF zorgtarieven, wordt de overeenkomst van 2015 tussen het Staatsziekenfonds en de ziekenhuizen niet volledig nageleefd door het SZF met als gevolg enorme vorderingen van ziekenhuizen bij het fonds.

Het Diakonessenhuis betreurt deze maatregel van bijbetaling te moeten treffen maar heeft helaas geen keus om de voortgang en kwaliteit van de zorg enigszins veilig te stellen. Wij vragen begrip van de SZF- patiënten en de gemeenschap voor deze hopelijk tijdelijke maatregel en blijven de samenleving informeren over de ontwikkelingen op dit gebied.