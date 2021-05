Buurt zonder stroom nadat Mark X stroompaal kapot rijdt

Opnieuw heeft een Mark X bestuurder voor een enorme ravage gezorgd in Suriname. Dit keer was het raak bij een eenzijdig ongeval aan de Dankbaarheidweg te Santo Dorp.

Daar reed deze Mark X woensdagavond rond 18.30u een EBS stroompaal kapot. Deze brak in tweeën waardoor de stroom in de buurt uitviel. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Volgens omstanders zou de bestuurder hebben gedronken. Dit werd echter ontkent door de politie die aangaf dat de bestuurder niet had gedronken en dat alle papieren in orde waren.

Niemand raakte gewond, maar de schade was groot. Medewerkers van de NV Energiebedrijven Suriname (EBS) waren snel ter plaatse om de schade te repareren. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek.