3 inbrekers aangehouden na serie winkel inbraken

De Surinaamse politie heeft 3 inbrekers aangehouden, die verdacht worden van verschillende winkel inbraken. Het gaat om de verdachten Arno G. (29), Krishnapersad M. (46) en de 47-jarige Vishwanand B. meldt het Korps Politie Suriname.

Het drietal wordt ervan verdacht in de maand april 2021 en in het eerste weekend van de maand mei 2021 verschillende winkel inbraken te hebben gepleegd in het centrum van Paramaribo. Daarbij zijn er diverse goederen weg genomen. De buitgemaakte goederen zijn nog niet achterhaald.

De drie zijn op woensdag 12 mei door de recherche van Paramaribo opgespoord en aan de Watermolenstraat aangehouden. Bij de voorgeleiding hebben alle drie verdachten toegegeven zich schuldig te hebben gemaakt aan de strafbare feiten. Ook bekenden zij meerdere inbraken te hebben gepleegd op andere locaties in het stadscentrum.

Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de drie verdachten door de politie in verzekering gesteld. Het vermoeden bestaat dat er meerdere verdachten zijn betrokken bij deze inbraken. Aan hun opsporing wordt gewerkt meldt de politie.