Surinaamse Politie Bond roept leden op om donderdag naar DNA te gaan

Het bestuur van de Surinaamse Politie Bond heeft al haar leden opgeroepen om zich op donderdag 20 mei 2021 om 07.30 uur, in uniform gekleed aan te melden in de grote hal van de Politie Academie aan de Commewijnestraat 15 te Paramaribo.

Het bovenstaande vloeit voort uit een unaniem besluit van de alv van heden, woensdag 19 mei 2021.

Het ligt in de bedoeling om de vergadering van heden, welke is verdaagd naar morgen, donderdag 20 mei 2021 om 07.30 uur te hervatten. Zodra de vergadering is hervat zullen de leden zich massaal begeven naar het politiebureau Centrum, waarna de weg vervolgd wordt naar het gebouw van de DNA.

Het vorenstaand besluit van de ALV volgt op de houding van de werkgever, die op geen enkele wijze reageert op ingediende moties van de SPB, de kwesties SZF, bevorderingen, loonsonderhandeling en het overig wensenpakket rakende.