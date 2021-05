Rovers in vluchtauto knallen tegen vrachtwagen op Afobakaweg

Twee auto-inbrekers, die vanmiddag op de vlucht sloegen na een poging tot diefstal, zijn daarna met een grijs gelakte auto op de Afobakaweg tegen een truck aangereden. Dit nadat de bestuurder de controle over het stuur verloor, toen hij bezig was een aantal trucks in te halen.

De mannen probeerden in een auto in te breken ter hoogte van het bedrijf Mobichen aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. De eigenaar van het voertuig wist dat op tijd te voorkomen, waarna de mannen in een grijze auto op de vlucht sloegen richting de Afobakaweg.

Ter hoogte van mast 2 haalde de bestuurder vier trucks in waarna hij de controle over het stuur verloor. Hij kwam even op de rechterberm terecht, waarna hij corrigeerde en weer op de weg kwam. Daar langs de weg stond er een andere truck stil. De chauffeur was bezig die truck te repareren toen de personenwagen na zijn inhaalactie tegen z’n truck knalde (foto inzet).

De twee inzittenden van de auto stopten een andere weggebruiker en vroegen een lift naar Paranam. De Surinaamse politie heeft de zaak in onderzoek en is op zoek naar de verdachten.

De schade aan de personenwagen is aanzienlijk.