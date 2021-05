Gewapende rovers plegen overval op winkel annex woning

In Suriname hebben drie gewapende rovers vanochtend een overval gepleegd in een winkel annex woning in het district Para. Het lukte de politie een van hen ter plaatse aan te houden.

De rovers gingen gewapend met vuistvuurwapens in het pand waarbij zij een raam hadden geforceerd. Ze vielen de winkelier aan en bedreigden hem om geld en kostbare spullen af te staan. Uiteindelijk maakten ze belkaarten en een onbekend geldbedrag buit.

De politie kreeg de melding van de beroving en verscheen meteen ter plaatse. Twee rovers zagen toen kans in een gereedstaande wagen te vertrekken. De politie wist de derde verdachte Lorenzo L. aan te houden, maar bij hem zijn de buitgemaakte goederen niet gevonden.

De winkelier heeft geen letsel opgelopen. Het onderzoek van de Surinaamse politie, om de twee overige rovers op te sporen, is nog gaande.