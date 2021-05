Officieel opsporingsbericht van verdachte militair Kalidien naar buiten gebracht

De 40-jarige militair en piloot Romaneo Kalidien, die al enkele weken wordt gezocht in verband met de vangst van ruim 902 kilogram drugs op 28 april op de Tafelberg in Sipaliwini, is nog steeds niet gevonden.

De procureur-generaal in Suriname heeft daarom een officiƫle opsporing naar buiten gebracht. Dit opsporingsbericht is maandag 17 mei gepubliceerd door de militaire politie.

Kalidien (foto) wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van de wet verdovende middelen en overtreding van de vuurwapenwet.

Een ieder die informatie kan verschaffen omtrent de woon- en/of verblijfplaats van bovengenoemde verdachte, wordt verzocht zo spoedig contact op te nemen met het Korps Militaire Politie op de telefoonnummers: 477642 of 472221 of de dichtstbijzijnde politiepost.

Lees ook – Vliegtuigen en auto van bedrijf gezochte militair in beslag genomen: