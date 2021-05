Neergeschoten roofverdachte steekt ook politieagent bij aanhouding

Dit is de 20-jarige verdachte Jamal H. die gisteren werd aangehouden nadat hij een winkelierster diverse malen stak, bij een overval op de winkel aan de Rahemalweg in Suriname. Hij bleek een steekgrage rover te zijn, want bij zijn aanhouding stak hij ook nog een politieagent.

De rover haalde geld uit de kassa waarbij de winkelierster hem probeerde tegen te houden. Hij stak de vrouw toen met een mes aan haar handen, rug en in de buik waarna hij vluchtte.

Niet lang daarna werd hij gesignaleerd, maar gaf zich niet meteen over aan de Surinaamse politie. Uiteindelijk wisten agenten hem aan te houden, maar de verdachte verzette zich hevig. Hij trok daarbij ook nog een scherp voorwerp waarmee hij een agent stak.

Zelf hield hij een schotwond aan zijn arrestatie over.

De neergestoken vrouw wacht op de ambulance.