Don Gill met waarschuwing in vrijheid gesteld

Aargil M (25) meer bekend als Don Gill, die ondernemer tevens reclamemaker en entertainer in Suriname is, is vandaag in vrijheid gesteld. Hij was aangehouden voor illegaal wapenbezit. De officier van justitie heeft hem wel een waarschuwing gegeven om de juiste procedure te volgen om een vuurwapenvergunning aan te vragen.

Hij is voorgeleid op het Parket, waarbij advocaat Maureen Nibte het verzoek aan de vervolgingsambtenaar deed om niet af te wijken van de vaste gedragslijn van het Openbaar Ministerie. Nibte zegt dat haar verweer is meegenomen waarna Don Gill in vrijheid is gesteld. Volgens haar is de vaste gedragslijn dat verdachten die worden aangehouden voor illegaal vuurwapenbezit dat zij in vrijheid worden gesteld indien met het wapen geen misdrijf is gepleegd.

Don Gill werd donderdag in verzekering gesteld voor overtreding van de Vuurwapenwet. Hij heeft een vuurwapen en acht patronen illegaal in zijn bezit gehad. De man stond in de nacht van woensdag op donderdag met een ander langs de Nieuw Weergevondenweg te praten.

De politie die aan het surveilleren was, merkte de man op. Zij hield hem staande want hij was op dat moment een lockdown-overtreder.

Donn Gill had een tas bij zich waarin het wapen en de patronen zijn gevonden. De politie heeft die in beslag genomen.

Een uitgelekte foto waarop Don Gill en andere arrestanten in een cel poseren met twee flessen alcohol, heeft geleidt tot een strenge controle van het cellenhuis te Santodorp. Daarbij zijn diverse verboden zaken aangetroffen zoals messen, marihuana, mobiele telefoons en coke.