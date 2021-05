Lockdown-overtreders slaan BBS’er en politieagente bij inval op party

De gebroeders Azaad. K. en Ishaan. K., beiden 26 jaar oud, zijn na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie ter zake bedreiging, mishandeling en vernieling door de politie in verzekering gesteld. Dit gebeurde toen wetsdienaren op een house party stuitte tijdens de lockdown, meldt het Korps Politie Suriname.

Een gemengd team van de politie, BBS en het Nationaal Leger kreeg in de nacht van vrijdag 14 op zaterdag 15 mei tussen 01.00 uur en 02.00 uur in de ochtend een telefonische melding van politie Uitvlugt, dat er een feest gaande was aan de Awaralaan.

Daar aangekomen werden de wetsdienaren geconfronteerd met een house party die gaande was. Tijdens het overbrengen van de feestgangers hebben twee mannen en een vrouw zich hevig verzet en brachten een mannelijke BBS’er en een politieagente slagen toe.

Deze wetsdienaren deden ter zake aangifte op het politiebureau Uitvlugt, waarna zij werden doorverwezen naar de afdeling Spoed Eisende Hulp voor het verkrijgen van medische hulp.

In totaal zijn die nacht 47 lockdown-overtreders, waaronder 7 vrouwen overgebracht naar de grote hal op het terrein van de Politieacademie. De overgebrachte overtreders betroffen personen die zich zonder enige reden op de openbare weg bevonden. Allen hebben een bestuurlijke boete uitgeschreven gekregen.

Er zijn in totaal drie voertuigen weggesleept. De politie blijft de samenleving op het hart drukken om de maatregelen in acht te blijven nemen en ook dat zij keihard zullen blijven optreden tegen personen die zich onnodig misdragen.