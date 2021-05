‘Learn to love’: Sterke song van Sabrina Starke

‘Learn to love’ heet de song die zangeres Sabrina Starke maakte bij de film ‘Nieuw Licht’ van regisseur Ida Does. Starke schreef het nummer voor de kleine zwarte jongen die centraal staat in de film over het maakproces van de slavernijexpositie in het Amsterdamse Rijksmuseum.

Op zijn schilderij “De schutters van wijk VII” schilderde Bartholomeus van der Helst zestien witte personen met een naam en een gezicht, en één zwart, gezichtsloos en anoniem jongetje. De film geeft het jongetje een gezicht en een leven. Aan het eind van de film zien wij hoe hij in het Amsterdam van nu de toekomst zelfverzekerd tegemoet treedt.

Het verstilde ‘Learn to love’ is een sterk en optimistisch nummer dat nog sterker wordt door de prachtige videoclip. Starke schreef de song speciaal voor dit kind. “De eindscène van deze film raakte mij enorm. Ik wilde zijn ziel en bestaan eren met deze song die draait om het teruggaan naar je kern. Om vandaar uit een nieuw begin maken, lief te hebben, te zijn.”

Starke koestert de band met haar geboortegrond en nodigt iedereen in Suriname uit om ‘Learn to love’ te beluisteren en/of te bekijken. De hoopgevende boodschap van de song krijgt extra betekenis op 16 mei, waarop de wereld naast de Dag van het Licht ook de Dag van Vreedzaam Samenleven viert.

Suriname herinnert zich deze multi-getalenteerde dyadya Sranan uma vooral van de prachtige Bill Withers-show die zij in 2014 presenteerde in Theater Thalia, maar zij heeft haar sporen ook elders in de wereld verdiend. Zo bracht zij een album uit bij het prestigieuze Amerikaanse label Blue Note, stond zij in het beroemde Apollo Theatre in New York en kreeg zij tweemaal een Nederlandse Edison.

Als sociaal onderneemster is de veelzijdige Starke ook actief op het gebied van mindfulness, selfcare en mental health, maar zij hoopt vooral dat zij ‘post-COVID’ weer mooie optredens kan verzorgen in Suriname.

De videoclip van ‘Learn to love’