Jongen (7) schiet zichzelf per ongeluk dood

Een zevenjarige jongen in Suriname is zaterdagavond omgekomen nadat hij zich heeft verwond met een wapen. Dit is gebeurd aan de Carmen Jankistraat in het politieressort Santo Dorp.

Bij de politie is 21.25 uur melding gemaakt dat een minderjarige met schotverwonding op het adres was, waarna zij naar de plaats ging voor een onderzoek.

Het jongetje zou zich ongelukkigerwijs hebben beschoten. Hij heeft ter plaatse het leven gelaten. De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn op de locatie bezig met het onderzoek. Update volgt.