Inbreker na een jaar opgespoord en aangehouden

Leden van de Recherche van Regio Midden (RRM) bijgestaan door leden van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) hebben in de eerste week van mei aan de Commissaris Weythingweg ter hoogte van de Kameelbrug, de 25–jarige voortvluchtige verdachte Karan K. opgespoord en aangehouden. Dat meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

Deze voortvluchtige verdachte wist bijkans een jaar uit handen van de politie te blijven. Na bekomen informatie werd Karan op het voormeld adres gesignaleerd. Hij wordt ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan verschillende woninginbraken. Daarbij heeft hij geldbedragen, sieraden en andere goederen weggenomen, die nog niet zijn achterhaald door de politie.

Karan is na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld. De Recherche van regio Midden is belast met het onderzoek meldt de politie.