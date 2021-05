COVID-19: Aantal ziekenhuisopnames flink gestegen

In Suriname is het aantal personen dat is opgenomen in ziekenhuizen vanwege besmetting met het gevreesde coronavirus, zaterdag flink gestegen. Dat blijkt uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Vrijdag waren er 160 personen opgenomen en zaterdag is dit aantal gestegen naar 180. Er liggen op dit moment 29 patiënten op een intensive care unit. Ook is er weer 1 dode geregistreerd op zaterdag 15 mei.

Uit de cijfers blijkt verder dat er 121 nieuwe gevallen zijn geregistreerd na 306 keer testen. Het aantal besmette mensen op dit moment bedraagt bijna 800.

Zaterdag werd ook bekend dat Suriname de komende tijd uit Nederland zo’n 700.000 covid-vaccins krijgt. De cijfers van zaterdag 15 mei: