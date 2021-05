55-jarige man overleden na val van bromfiets op wegdek

De bromfietser die afgelopen vrijdagavond 14 mei kwam te overlijden nadat hij van zijn brom viel op de kruising van de Welgedacht C – en de Esperanceweg, is de 55-jarige Sarwankumar Soekhan. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

De man kwam vanuit de richting van de Mohamed R. Pierkhanweg en ging naar die van de Welgedacht C weg. Door tot nog toe onbekende redenen viel de bromfietser nabij de Welgedacht C-weg van zijn rijtuig en belandde op het wegdek van eerder vermelde kruising.

De politie van het bureau Santo Boma deed na de melding van het verkeersongeval de locatie aan voor onderzoek. Daar aangekomen werd het slachtoffer met verwondingen op het wegdek aangetroffen. Per ontboden ambulance werd de gewonde bromfietser afgevoerd naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Kort na aankomst op de SEH werd door de dienstdoende arts geconstateerd dat het verkeersslachtoffer het leven had gelaten. Zijn lichaam is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie ter obductie in beslag genomen.

Het onderzoek van dit verkeersongeval is overgedragen aan de Verkeersunit van regio Midden meldt de politie.