Zestienjarige zwakbegaafde jongedame verkracht door oom

Een zestienjarig zwakbegaafde jongedame in Suriname is in de nacht van donderdag op vrijdag verkracht door haar oom in een woning in Paramaribo. De politie is na de aangifte begonnen met een onderzoek.

Het meisje woont samen met haar moeder, zwakbegaafde broer en een zus in het huis. De oom heeft ook zijn intrek genomen in het pand. Toen eenieder in het huis sliep, riep de oom de zwakbegaafde naar zich toe. Hij vergreep zich aan haar.

Toen de man klaar was met het plegen van de seksuele handelingen, liet hij haar terug naar haar kamer gaan. Niemand kwam op dat moment te weten over het voorval.

Het slachtoffer vertelde de volgende dag aan een zus van haar dat zij was verkracht. De zus stelde hun moeder op de hoogte. Op haar beurt deed de moeder aangifte waarna de politie is begonnen met een onderzoek.

De ressortpolitie heeft de zaak overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. De oom wordt nog opgespoord.