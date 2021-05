Wegstrekking Apoera tot en met Section aangepakt

De wegstrekking Apoera tot en met Section is vrijdag aangepakt. Deze weg, waarvan de dorpelingen dagelijks gebruik maken, verkeerde in zeer slechte staat. Dat meldt BIC Kabalebo.

Door tussenkomst van de districtscommissaris is de houtmaatschappij Palmera, welke operationeel is in het gebied, bereid gevonden tot het inzetten van machines ten behoeve van de egalisatie werkzaamheden.

Dit tot grote opluchting van de burgers die lang de slechte staat van deze weg hebben moeten trotseren.