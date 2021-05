Vrouw trekt wapen voor buurvrouw tijdens ruzie over huisvuil

Een vrouw in Suriname heeft een wapen getrokken voor haar buurvrouw in het district Wanica, toen zij ruzie kregen over huisvuil. De politie heeft haar deze week aangehouden. Zij trof een gaspistool bij de vrouw aan.



Beide vrouwen zijn buren van elkaar waarbij het gaat om een slepende kwestie tussen de twee. Deze week kregen ze opnieuw ruzie, maar dit keer ging het om huisvuil. Daarbij nam de verdachte een wapen waarmee zij haar buurvrouw bedreigde.

Personen in de omgeving staafden de verklaring van de aangeefster. De buurvrouw is bevreesd dat de verdachte haar woorden in daden kan omzetten en deed aangifte van bedreiging contra haar. De politie heeft de verdachte opgespoord en aangehouden op haar woonadres.

Bij een onderzoek werd een gaspistool bij de verdachte aangetroffen en in beslag genomen. Zij werd overgebracht naar het bureau. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie werd zij na verhoor heengezonden.