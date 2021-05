Covid-19 uitbraak in Morabush te Apoera; sprake van crisissituatie

De afgelopen 3 weken is er een hoog aantal Covid-19-gevallen in het plaatsje Morabush te Apoera genoteerd. Een grote uitbraak is afgeremd door deze plaats geheel af te sluiten middels een total lockdown.

In totaal zijn er 27 personen geswabd waarvan 22 positief getest zijn en 3 het resultaat nog afwachten. Dit komt neer op een percentage van 80%, welk zeer alarmerend is. 5 personen zijn overgebracht naar het MMC ziekenhuis in Nickerie terwijl 4 worden behandeld op de poli te Apoera.

Het ziektebeloop duurt nu veel langer dan bij de vorige uitbraak. Patiënten hebben te kampen met ernstigere klachten waaronder pijnlijke hoest, keelpijn en lichte tot ernstige benauwdheid. Ook is gebleken dat dit keer veel jonger en worden getroffen door deze ziekte.

De druk op de poli te Apoera is erg zwaar. Dagelijks wordt deze poli gebruikt voor het afnemen van testen en het aanvoeren van zuurstofcylinders van en naar Nickerie.

Ook de zorg van de patienten vergt veel tijd. Op dit moment zijn er slechts 2 ademhalingsapparaten beschikbaar terwijl er reeds 4 patiënten met zuurstofnood op de poli worden behandeld.

Dr Ariens van het MMC te Apoera stelt dat er nog geen zicht is op de omvang van de verspreiding. Deze week zijn er ook gevallen geconstateerd elders in het dorp. Hij hoopt dat binnenkort wel zicht verkregen kan worden op de omvang. De lokale arts heeft de districtscommissaris ook erop geattendeerd dat er sprake is van een lokale crisissituatie.