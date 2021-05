Van Dijk-Silos weer onder vuur na verwerpelijke uitspraken in voice-note

Opnieuw is er een spraakmakende voice-note van jurist Jennifer van Dijk-Silos naar buiten gekomen, met ongenuanceerde uitspraken en dit keer ook roddels. De voice-note die bestemd zou zijn voor ene ‘Maureen’, gaat over minister Diana Pokie.

De Stichting A Marron KOMPAS zegt in een verklaring dat zij met veel verbazing en afschuw notitie heeft genomen van de inhoud van het volgens haar verwerpelijk bericht. Daarbij heeft Van Dijk-Silos de naam van de stichting en haar voorzitter ten grabbel gegooid. De jurist geeft in de voice-note aan dat de stichting en haar voorzitter zijn gaan graven en valse beschuldigingen op tafel hebben gegooid tegen minister Diana Pokie.

De stichting spreekt haar zeer diepe afkeuring uit over de beschuldiging door Van Dijk-Silos aan haar adres en zegt:

“Het siert u niet als ex-minister van Justitie & Politie, jurist, advocaat en wetenschapper uitspraken zonder de onderliggende bewijzen te doen. De stichting kijkt daarom uit naar de bewijzen van wanneer en waar de zogenaamde zoektocht naar de valse beschuldigingen heeft plaatsgevonden en wat die valse beschuldigingen inhouden. Indien u deze bewijzen niet kan leveren bent u een wetenschapper onwaardig, omdat de wetenschap altijd in vrede leeft met de waarheid. Integriteit heeft zijn moreel ethische basis niet in publiekelijk en wettelijke gedragingen, maar in de gedragingen buiten het gezichtsveld van het publiek en waar een wettelijke basis ontbreken. Privéoptreden zijn de basis van de juiste persoonlijke integriteit.

De stichting verzoekt u beleefd doch dringend om haar naam in het vervolg buiten uw ongefundeerde en onacceptabele gedragingen te laten. Het wederom op verwerpelijke wijze misbruiken van de naam van de stichting zal zeker worden vervolgd.”

In februari dit jaar deed ze ook al de uitspraak ‘Die fokking rechtsstaat bestaat niet meer’ in deze gelekte voice-note: