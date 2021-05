TV: Gregory Sedoc analyseert bijzondere sportprestaties in ‘Sportlab Sedoc’

Vanavond, vrijdag 14 mei, is de eerste aflevering van een nieuw seizoen van het wetenschappelijke programma Sportlab Sedoc te zien op NPO 2. Hierin analyseert voormalig topatleet Gregory Sedoc samen met wetenschappers tot in de kleinste details potentiële gouden races van vier Nederlandse medaillekandidaten op de Olympische Spelen.

De komende weken onderzoekt Sedoc hoe de kans op een plak nóg groter kan worden voor bijvoorbeeld windsurfer Kiran Badloe, paralympisch triatleet Jetze Plat en sprinter Dafne Schippers. In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen vanavond om 22.20u gebruikt Sedoc de wetenschap om Annemiek van Vleuten een grotere kans op goud bij de Olympische tijdrit te geven.

Gregory Sedoc (39) is een in Amsterdam geboren oud-hordeloper van Surinaamse afkomst. Het grootste succes van zijn loopbaan haalde hij op 2 maart 2007; op de Europese indoorkampioenschappen in Birmingham won hij de 60 m horden, een honderdste seconde voor landgenoot Marcel van der Westen.

Verder nam Sedoc driemaal deel aan de Olympische Spelen. In 2009 trok hij het Nederlands record op de 60 m horden indoor naar zich toe. Sedoc is lid van AAC en traint onder andere op Sportpark Ookmeer (Amsterdam) en in Duitsland.