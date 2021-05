Symbolische aanzet tot afbouw van RGD-centrum Koewarasan

De Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is een gezondheidsinstellling, die belast is met de primaire gezondheidszorg in de kustvlakte. De RGD is bewust van haar rol in de gezondheidssector. Teneinde een betere invulling te kunnen geven aan die rol, worden er zes centra voor eerstelijnsgezondheidszorg en een centraal magazijn en apotheek voor de Regionale Gezondheidsdienst bijgebouwd. Op 12 mei, de ‘Internationale Dag van de Verpleging’ heeft de symbolische aanzet plaatsgevonden tot afbouw van het gezondheidscentrum in het ressort Koewarasan.

Voorzitter Fayaz Sharman van het stichtingsbestuur van de Regionale Gezondheidsdienst geeft aan dat het bestuur van de RGD samenwerkt met minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid en directeur Nishita Gajadin van de RGD aan constante verbetering van de algemene gezondheid. “Wij zijn grote voorstander van dit project, dat beoogt bij te dragen aan verbetering en versterking van de gezondheidszorg in dit gebied,” aldus de voorzitter.

Directeur Nishita Gajadien benadrukt dat de gezondheidsinstelling verheugd is dat ondanks alle omstandigheden de aanzet is gegeven ter afronding van het gebouw. “Dit gebaar geeft een goed gevoel en benadrukt dat gezondheidszorg een belangrijk onderdeel is van de beleidsdoelen van de regering,” zegt de directeur. De RGD-topvrouw geeft aan dat de bouw van het gezondheidscentrum Koewarasan onderdeel is van een zevental projecten die gefinancierd worden door de Opec Fund for International Development (OFID). Directeur Gajadien accentueert dat het streven gericht is op het bieden van gezondheidszorg aan cliënten binnen een moderne faciliteit met verruimde openingstijden.

Minister Amar Ramadhin benadrukt dat de directie van de RGD ook het veiligheidsaspect meeneemt bij het openen van poli’s en centra. De bewindsman geeft aan dat de RGD-poli Koewarasan wordt geupgrade tot een modern gezondheidscentrum die zal voldoen aan internationale standaarden. “Dit project was bijna belandt op het punt om te stoppen, vanaf het aantreden van regering Santokhi/Brunswijk is er baanbrekend werk verricht om het project te continueren. Ik ben enorm dankbaar dat ondanks de financiële crisis minister Armand Achaibersing van Financiën achter dit project heeft gestaan, ” zegt de regeringsfunctionaris.

President Chandrikapersad Santokhi benadrukt dat hij het bijzonder waardeert dat hij symbolisch een steen mag leggen. “Het gaat niet alleen om een steen, maar met name de dag waarvoor we hier zijn. Vandaag op de ‘Internationale Dag van de verpleging’ willen wij die steen symbolisch de hoeksteen van de volksgezondheid laten zijn,” aldus de regeringsleider. President Santokhi geeft aan dat hij naar alle gebieden zal gaan waar hij campagne heeft gevoerd om resultaten neer te zetten. “Op Moengo komt er een middelbare school, op Para wordt er een middelbare en beroeps technische school neergezet, op Ricanaumofo is een asfalteringsproject neergezet. In Commewijne is er een drinkwaterproject opgezet, vrijdag ga ik naar Saramacca om een agrarische school neer te zetten. Wij doen niet aan showprojecten, maar zetten ook in tijden van een economische crisis en de aanhoudende Covid-19-pandemie resultaten neer,” merkt het staatshoofd op. De regeringsleider accentueert dat gezondheidszorg prioriteit is voor de regering Santokhi/Brunswijk. “Vrijdag zijn wij te Wonoredjo om de steenlegging te doen voor de bouw van een RGD-centrum.”