Schoonmaakster die let op bezittingen baas aangehouden voor verduistering

Een vrouw die moest letten op de bezittingen van een man in Paramaribo, heeft misbruik gemaakt van de situatie en de goedheid van de man. De benadeelde bood de vrouw, die als schoonmaakster bij hem werkzaam was, onderdak aan toen zij het moeilijk had om een huurhuis te betalen.

De man vertrok daarna vanuit Suriname naar Nederland en vroeg de vrouw om op zijn huis en auto te letten. De vrouw ging helemaal los: ze leende apparaten van de man aan anderen en bracht zijn auto naar een geldschieter. Die gaf ze in onderpand waarbij zij geld ervoor ontving.

Ook mocht ze geld van drie appartementen van de man ontvangen, maar moest het bedrag storten op zijn bankrekening. Dat deed ze niet en gebruikte het geld ten eigen bate.

Toen de man terugkwam uit Nederland, heeft de verdachte gauw geld bij een andere vrouw geleend. Zij betaalde ook de geldschieter om de wagen terug te nemen. Toen de benadeelde zijn voertuig zag, merkte hij dat het niet in een goede staat verkeerde.

Hij ontdekte ook dat vele apparaten in het huis ontbraken. Verder zag hij dat de huurgelden van de appartementen niet waren overgemaakt. De man besloot daarom aangifte tegen de vrouw te doen.

De politie heeft haar deze week aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld voor verduistering.