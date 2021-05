Opnieuw flink aantal nieuwe COVID-19 besmettingen: 145 op één dag

In Suriname is er donderdag opnieuw sprake van een flinke stijging van het aantal nieuwe COVID-19 besmettingen. Er werden donderdag 13 mei maar liefst 145 nieuwe gevallen geregistreerd na 463 keer testen. Ook is er weer 1 persoon overleden.

Dat blijkt donderdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

Uit de cijfers blijkt verder dat het aantal personen in ziekenhuizen is gestegen van 145 naar 152 en aantal patiënten in de intensive care van 26 naar 27.

De situatie is zo ernstig dat de president en de vice-president donderdag dit filmpje hebben opgenomen:

De cijfers van donderdag;