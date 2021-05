Grote stukken domeingrond toegewezen aan Brunswijk en stichting

In Suriname is vandaag vol ongeloof gereageerd op het nieuws dat minister Diana Pokie van Grondbeleid en Bosbeheer (GB) grote stukken domeingrond nabij Albina, heeft toegewezen aan vicepresident Ronnie Brunswijk en een stichting gevestigd op zijn adres.

Surinaamse media publiceerden authentieke stukken waaruit blijkt dat een terrein van ruim 60 hectare als grondhuur aan hem is gegeven voor de uitoefening van landbouw. Een ander stuk grond van ruim 237 hectare is toegewezen aan de Stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne, gevestigd op het adres van Brunswijk.

Het eerste terrein is in grondhuur gegeven voor de duur van 40 jaren. Volgens de Surinaamse krant de Ware Tijd wordt in de toewijzingsbeschikking verwezen naar een beschikking van 10 januari 2017. De beschikking is op 20 januari dit jaar door minister Pokie getekend.

Het andere areaal is in 2015 toegewezen aan Stichting Woningbouw Coöperatie Marowijne, die gevestigd is op het woonadres van Brunswijk in Moengo. De ruim 237 hectare werd uitgegeven ten behoeve van ‘toeristische doeleinden’ maar is gewijzigd in ‘voor uitoefening van de landbouw’ meldt Starnieuws.

De uitgifte van de gronden is omstreden omdat de Grondwet bepaalt dat de vicepresident en president geen andere overheidsambten, alsook functies en beroepen in het bedrijfsleven mogen bekleden. Ook mogen ze rechtstreeks noch zijdelings deelnemer zijn in concessies of in Suriname gevestigde bedrijven.