BNTF stimuleert ondernemerschap en mensen met hulpvraag

Voor het project BIS ontving het ministerie van Sociale Zaken en Huisvesting dinsdag 45 desktopcomputers en vier laptops. Ook minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning is er blij mee. “Vandaag is alvast een mijlpaal voor het ministerie van Sociale Zaken voor wat betreft de uitvoering van het BIS-project”, benadrukte minister Achaibersing. Hiermee wordt de sociale doelgroep goed in kaart gebracht. Hierbij is behalve een databestand ook de nodige infrastructuur van toepassing.

Hij heeft ook hoge verwachtingen voor het project dat ondernemerschap bij mensen met een beperking moet stimuleren “Het zal ervoor zorgen dat deze doelgroep ondanks de beperkingen zijn eigen inkomen kan verdienen en kan bewijzen bij te dragen aan de ontwikkeling van ons land.”

BIS staat voor Beneficiary Informatie System welke het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting in de gelegenheid stelt de sociale draagkrachtigen beter in kaart te brengen. De regering Santhoki-Brunswijk wil ontwikkeling brengen op elk niveau in Suriname. Daarbij speelt digitalisering een belangrijke rol.

Deze schenking is onderdeel van de schenkingsovereenkomst van het BNTF 9, die is getekend tussen het ministerie van Financiën en Planning en de Caribbean Development Bank. Het ministerie van Financiën en Planning vervult de taak als implementatie-organisatie (Implementing Agent) van het BNTF 9 programma en heeft hiervoor een Programma Manager aangewezen. Voor een versnelde uitvoering van het programma worden alle inkopen van apparatuur bestemd voor de subprojecten aangekocht door de Implementing Agent. Dit zorgt ervoor dat de subprojecten vlot worden uitgevoerd en de deadlines gehaald kunnen worden. De Implementing Agent begeleidt en ondersteunt de uitvoerende partners.

BIS behoort tot de vijf projecten waarvoor de Basic Needs and Trust Fund (BNTF) van de Caribbean Development Bank (CDB) een budget van 836.000 US-dollars beschikbaar heeft gesteld. Voor het BIS is 115.000 US-dollar uitgetrokken.De andere vier projecten behelzen het renoveren van overheidscrèches en van SoZaVo (180.000 US-dollar), het rainwater harvest-project van het Ministerie van Regionale Ontwikkeling (regenwater wordt opgevangen ten behoeve van 57 huishoudens langs de Afobakaweg – 197.342 US-dollar). Verder het ‘grassroots to entrepeneurproject’ voor het stimuleren van klein ondernemerschap van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (90.000 US-dollar) en het project ‘micro-entrepeneurship for people with disabilaties’ (klein ondernemerschap bij mensen met een beperking wordt gestimuleerd), ook van het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (150.000 US-dollar).