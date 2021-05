Bedrijven presenteren uitbreidingsplannen aan president

Uitbreiding van hun productie kan de Staat Suriname veel deviezen besparen alsook werkgelegenheid creëren. Twee speerpunten die Suriname vooral nodig heeft in het overwinnen van de huidige economische crisis. Dit is de rode draad geweest van presentaties die delegaties van Lal Farms NV (kersenpulp) en Hilly’s Chicks (kippen) & Hilly’s Farms (eieren) op woensdag 12 mei 2021 voor president Chandrikapersad Santokhi hebben gehouden.

Het staatshoofd heeft zich ingenomen getoond met hetgeen waar de twee bedrijven mee bezig zijn. Er is een commissie ingesteld en afgesproken is dat er verder afspraken worden gemaakt met het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), waarvan minister Parmanand Sewdien ook aanwezig is geweest tijdens de presentaties.

Manager Sushant Rambali van Lal Farms NV zegt, dat nadat eerder enkele ministers de bedrijven hadden bezocht, het de tijd was om ook het staatshoofd te vertellen waarmee Lal Farms zich bezighoudt en wat de onderneming kan betekenen voor de economie van Suriname. Lal Farms is een fruitteeltbedrijf, dat de in de wereld zeer gewilde Acerola kers op biologische wijze grootschalig teelt en verwerkt tot pulp. Het eindproduct wordt geëxporteerd naar Europa. De Acerola kers – die bekendstaat als de Surinaamse kers – is een van de soorten met het hoogte vitamine C-gehalte. Het bedrijf beschikt naast de ISO-certificering ook over een hoogwaardige biologisch certificaat, hetgeen een voornaamste eis is om zaken te doen met buitenlandse partners.

Momenteel kan Lal Farms niet voldoen aan de vraag vanuit het buitenland. Daarom dat de onderneming meer grond nodig heeft om zodoende meer hectaren te kunnen beplanten. Op 1000 hectare zouden er ruim 1200 arbeidsplaatsen gecreëerd kunnen worden. Volgens Rambali is niet een bepaalde scholing vereist, daar het in het bijzonder om fysiek werk gaat. De onderneming is ook voortdurend op zoek naar outgrowers, die bereid zijn hun grond ter beschikking te stellen en conform de voorwaarden van Lal Farms kersen gaan telen. Er wordt dan bij deze outgrowers afgenomen en verdienen zijn er ook wat aan. De omzet van zo’n outgrower kan na 4-5 jaren ongeveer 100.000 euro bedragen.

Directeur Eric Hilversum van Hillys Chicks & Hilly Farms benadrukt, dat het er bij zijn onderneming niet om financiering gaat, maar om de ondersteuning. Het bedrijf wil haar productie binnen de komende twee jaren verdubbelen. Momenteel worden er per week 90.000-100.000 eendagskuikens geproduceerd. Met eeb hogere productie kan het land op jaar basis ongeveer 3 miljoen US-dollar besparen.