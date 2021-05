Drie douaniers aangehouden in zaak onderschepte houtcontainers op haven

De politie heeft twee douaniers vandaag aangehouden in verband met containers met illegaal hout die zijn onderschept op de Jules Sedney Haven in Suriname. In totaal zijn nu acht personen aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

Het gaat om twee douaniers, een inklaarder, een assistent inklaarder, een vertegenwoordiger van een bedrijf en drie medewerkers van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). Zes personen zijn gisteren aangehouden. Op de haven zijn tientallen containers met hout, dat illegaal uitgevoerd zou worden, onderschept.

Dit gebeurde door de SBB in samenwerking met de vorige maand door president Chandrikapersad Santokhi ingestelde ‘Vliegende brigade’. In de containers werd illegaal hout aangetroffen en hiermee is een grootschalige illegale uitvoer van dit product voorkomen.

UPDATE: een derde douanier is ook aangehouden. Waarnemend procureur- generaal Garcia Paragsingh bevestigt de inverzekeringstelling van de drie douaniers.