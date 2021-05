Surinaamse voetballer Ivanildo Rozenblad (24) plotseling overleden

In Suriname is de 24-jarige voetballer Ivanildo Rozenblad woensdag plotseling overleden. De exacte doodsoorzaak is niet bekend. Wel is bekend dat hij een hartafwijking had.

De redactie van Waterkant.Net verneemt dat hij tijdens het voetballen is gevallen op het veld. Hij werd in allerijl gebracht voor hulp, maar het was te laat. Dit zou gebeurd zijn in Coronie, maar is niet officieel bevestigd.

Op social media wordt door velen geschokt gereageerd op de dood van de jonge voetballer, die zondag aanstaande zijn 25ste verjaardag zou vieren.

Hieronder een aantal goals van Ivanildo: