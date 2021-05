Personeel Militair Hospitaal in de bloemetjes gezet

In verband met de Dag der Verpleging die jaarlijks op 12 mei gevierd wordt, hebben enkele medewerkers van het Militair Hospitaal in Suriname een certificaat ontvangen voor hun bijzondere inzet. Voor velen waren zorgmedewerkers in coronatijd al helden. Op woensdag 12 mei stonden zij extra in het zonnetje.

Kapitein Maureen Sofono, waarnemend hoofd Poli, vertelt dat ondanks de vele obstakels, waaronder ook de huidige pandemie, de medewerkers zich volop hebben ingezet in het helpen verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening binnen het MH.

Zij benadrukt dat naast de Surinaamse verpleegkundigen er ook andere mensen zijn die het goede werk dagelijks ondersteunen en helpen voortzetten. Daaronder vallen de ambulancechauffeurs, baliemedewerkers, gewondenverzorgers, hospikken en ziekenverzorgers. Ook aan deze personen werd een speciale dank uitgebracht.

De directie van MH is het personeel erkentelijk voor de inzet het afgelopen jaar.