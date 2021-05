‘Pakittow’: Ik ga een protestactie moeten organiseren

Stephano ‘Pakittow’ Biervliet heeft vandaag op Facebook laten weten dat hij een protestactie gaat moeten organiseren om de samenwerking van Suriname met het Internationaal Monetair Fonds (IMF) stop te zetten.

Het IMF heeft reeds een overeenkomst met Suriname bereikt, over een driejarig programma en een lening van in totaal US$ 690 miljoen. Het gaat om een overeenstemming op technisch niveau met betrekking tot een economisch hervormingsprogramma om de Surinaamse economie weer op de rails te brengen.

Volgens de activist gaat Suriname de deal niet kunnen permitteren. “We komen nieteens uit met het weinige dat we verdienen. Bij deze ga ik een protestactie moeten organiseren in belang van Suriname en mijn Surinamers om dit stop te zetten”, aldus ‘Pakittow’.

Hieronder het bericht van de activist.