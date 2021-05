Bekende cambiohouder ‘Sopo’ door afdeling fraude van politie aangehouden

In Suriname is de bekende cambiohouder ‘Sopo’ woensdagmiddag door de afdeling fraude van de Surinaamse politie aangehouden. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat zijn aanhouding te maken heeft met illegale wisselpraktijken en valuta koers opdrijving.

Het is niet de eerste keer dat hij in aanraking komt met de justitiële autoriteiten betreffende wisselkoersen. Ten tijde van de vorige regering werden in februari vorig jaar bij verschillende cambio’s in Paramaribo en Commewijne invallen gepleegd. Enkele werden gesloten en grote geldbedragen werden in beslag genomen. Daar zou Sopo ook bij betrokken zijn.

Hij is inmiddels door de politie in verzekering gesteld. Bij hem werd gisteren ook een geldbedrag in beslag genomen.