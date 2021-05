Zuiplap die buurtbewoners steeds met de dood bedreigt aangehouden

De politie van het bureau Zanderij heeft op maandag 3 mei Donovan P. in het ressort Zanderij aangehouden en opgesloten voor bedreiging met een misdrijf meermalen gepleegd. Donovan maakte een gewoonte van om buurtbewoners met de dood te bedreigen wanneer hij in beschonken toestand verkeerde meldt het Korps Politie Suriname.

Hij bedreigde de mensen te zullen doodkappen en bij die gelegenheden bewapende hij zichzelf dan met een scherp voorwerp. Deze strafbare gedraging en handeling pleegde hij voornamelijk in de Kennedyweg en te Zanderij Centrum.

Op 3 mei was het weer zover. Donovan bevond zich te Zanderij Centrum waar hij in beschonken toestand tekeer ging en mensen met de dood bedreigde. Daarbij had hij een scherp voorwerp bij zich. De bedreigde personen schakelden de politie in en Donovan werd aangehouden en ter ontnuchtering opgehouden.

Na ontnuchtering werd Donovan voorgeleid bij een hulpofficier van justitie. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld. Het scherp voorwerp is in beslag genomen.