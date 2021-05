Vliegende Brigades worden samengesmolten tot één krachtigere werkarm

Momenteel zijn er in Suriname twee taskforces actief die onder een identieke naam, te weten Vliegende Brigade en Vliegende Brigade Prijscontrole, opereren. Dit heeft verwarring doen ontstaan binnen de samenleving, waardoor de regering heeft besloten beide samen te smeden tot één daadkrachtige werkarm.

President Santokhi heeft op dinsdag 11 mei 2021 een onderhoud gehad met betrokkenen van beide task forces. “Een werkgroep uit de twee Vliegende Brigades gaat een projectplan uitschrijven om te komen tot één effectieve en een daadkrachtigere Vliegende Brigade”, zegt directeur der Belastingen, Ismaël Kalaykhan.

Hij heeft als vertegenwoordiger van het ministerie van Financiën en Planning zitting in de Vliegende Brigade. Deze is in januari dit jaar door president Santokhi aangekondigd, en wel naar aanleiding van signalen met betrekking tot illegale houtexport. Het doel van deze brigade is de aanpak van voornamelijk corruptie, prijsopdrijving en financieel-economisch ontwijkend gedrag.

Primair maakten deel uit van deze task force: vertegenwoordigers van de ministeries van Financiën en Planning, Justitie en Politie en Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie alsook afgevaardigden van de Stichting voor Bosbeheer en Bostoezicht (SBB). De andere Vliegende Brigade (Prijscontrole) houdt zich voornamelijk bezig met zaken aangaande prijsopdrijving en illegale transacties (smokkel en handel in illegale producten).

De regering wil duidelijkheid hebben over hoe de uiteindelijke Vliegende Brigade zich verder moet ontwikkelen. Tijdens de meeting is besloten dat een werkgroep het projectplan zal voorbereiden, waarin onder meer de taken en bevoegdheden zullen worden beschreven. In het document zal ook de samenwerking met speciale officieren toegevoegd worden, dit als specialisatie tegen financieel-economisch ontwijkend gedrag.

Directeur Kalaykhan geeft aan dat het projectplan eind mei aan het staatshoofd gepresenteerd zal worden.