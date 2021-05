Politieambtenaren volgen lezing over mensenhandel en mensensmokkel

Politieambtenaren te werk gesteld op de afdeling Trafficking In Person (TIP) kregen op vrijdag 7 mei een refreshment lezing van het Surinaamse Openbaar Ministerie over mensenhandel en mensensmokkel. Deze refreshment, met als doel kwaliteitsverbetering van verhoren, is georganiseerd door het hoofd Jeugd- en Zedenzaken, hoofdinspecteur C. Dragman, na goedkeuring van de korpschef, hoofdcommissaris R. Prade.

Waarnemend procureur generaal mr. Garcia Paragsingh die zich kon terugvinden in de onderbouwing van de gehouden lezing, vaardigde de substituut officier van Justitie, mr. Satyam Garib namens het Openbaar Ministerie (O.M) uit.

Tijdens de lezing zijn er verschillende onderwerpen van de materie behandeld en zijn alle elementen van de wetsartikelen middels praktijkvoorbeelden uitgerafeld. Ook de overschakeling van mensensmokkel naar mensenhandel is besproken en goed tot uiting gekomen.

Aan het einde is door het gehoor vragen gesteld die beantwoord zijn geworden door de inleider, mr. Garib. Andere participanten aan deze refreshment training waren de inspecteurs van politie A. Liesdek en R. Vyent van de afdeling Jeugdzaken die als hulp officier van justitie fungeren voor de afdeling TIP.

In het beleidsplan Jeugd- en Zeden zijn de strategische doelen uiteengezet, waaruit de verschillende actieplannen worden opgesteld. Deze actieplannen worden door de hoofden van de afdelingen Jeugdzaken en Trafficking in Person uitgevoerd. Daarnaast worden door de hoofden van bovengenoemde afdelingen impulsen gegeven waaruit eveneens acties voortvloeien meldt het Korps Politie Suriname vandaag.