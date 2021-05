Ook in Suriname wordt vandaag stilgestaan bij de Dag van de Verpleging

Op 12 mei, de verjaardag van Florence Nightingale, wordt de internationale Dag van de Verpleging. Over de hele wereld wordt op deze dag, speciale aandacht besteed aan verpleegkundigen en ziekenverzorgenden. Het Ministerie van Sociale zaken en Volkshuisvesting in Suriname wil vandaag in het bijzonder stilstaan bij het verplegend personeel die werkt onder Sozavo, met name de verpleegkundigen, de zieken- en bejaardenverzorgers van Huize Ashiana en de Esther Stichting. Het thema van de Dag der Verpleging van het jaar is: Protect, invest together.

De Dag der Verpleging werd in 1965 ingevoerd door de Internationale Raad voor Verpleegkundigen. In januari 1974 werd de geboortedatum van Florence Nightingale gekozen om deze speciale dag te vieren. Florence Nightingale een Britse verpleegster, pionier en grondlegger van de moderne verpleging werd op 12 mei 1820 geboren. Florence heeft veel strijd geleverd binnen de verpleging en heeft haar stempel gedrukt op de geschiedenis van de verpleging. Zij heeft gestreden voor gewonde Britse soldaten.

Florence had zich maar één doel voor ogen gesteld en dat was: het verplegen van zieken en gewonden. De in Italië geboren Florence heeft een korte tijd gewerkt in het Diaconessenhuis in het Duitse Kaiserswerth en bij de zusters van St. Vincent de Paul in de buurt van Parijs. Na haar terugkomst in Engeland legde zij zich toe op de reorganisatie van een klein ziekenhuis in Londen. Verder heeft zij ook in het legerhospitaal in Istanbul gewerkt. Florence Nightingale is de uitvindster van de taartdiagram. In 1856 heeft zij een verpleegstersschool in het St. Thomas Hospitaal in Londen opgericht, de eerste opleiding op dit gebied.

Door haar baanbrekende werk werd er ook in de toenmalige kolonie Brits – Indië (India) een departement van Gezondheid in het leven geroepen en heeft zij in 1907 als eerste vrouw de Order of Merite, een hoge koninklijke onderscheiding gehad. Florence overleed drie jaren daarna op 90-jarige leeftijd.

Heden ten dage is het met de covid-pandemie niet makkelijk voor de verpleegkundigen over de hele wereld. Ze riskeren hun leven in de strijd tegen covid-19. Het virus maakt dagelijks slachtoffers. Het Ministerie van Sozavo draagt zorg voor het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de gezondheidszorg van de seniorenburgers in de opvanginstellingen welke onder de beleidssfeer van het ministerie vallen, en het uitoefenen van controle hierop.

Gedurende deze Covid 19-pandemie hebben de seniorenburgers extra bescherming nodig, omdat zij tot één van de risicogroepen behoren. Vanaf maart 2020 zijn verschillende maatregelen getroffen bij de opvanginstellingen van het ministerie om de inwoners te beschermen tegen Covid-19. Eén van deze maatregelen is dat de bewoners het terrein niet mogen verlaten en dat er bij elke bewoner maar één bezoeker aanwezig mag zijn tijdens bezoektijd. Het verplegend personeel moet alle troost bieden aan de seniorenburgers.

Ondanks Covid-19 een nieuwe situatie in Suriname is doen de verpleegkundigen, zieken- en bejaardenverzorgers hun uiterste best om de nodige zorg aan te bieden aan de seniorenburgers. Los van de bescherming van de seniorenburgers moet het verplegend personeel ook beschermd worden, zodat zij hun beroep veilig kunnen blijven uitoefenen. Het is hoogtijd dat de gezondheidswerkers worden ondersteund, beschermd en gemotiveerd om ten allen tijde veilige gezondheidszorg te leveren. Dit geldt niet alleen voor Covid-19 maar ook voor de toekomst, laten wij dus daarin investeren.

“Wij zijn ons bewust van het harde werk dat u levert gedurende deze periode en wij willen daarom u allen, een ieder die in deze sector werkzaam is in geheel Suriname een hart onder de riem steken met deze speciale dag. Wij danken u voor uw inzet en uw professionele werkhouding en wensen u een fijne Dag der Verpleging”, aldus het ministerie.