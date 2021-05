dWT: ‘Doek gevallen voor minister Pokie; dient vermoedelijk ontslag in’

De Surinaamse minister van Grondbeleid en Bosbeheer Diana Pokie, dient vermoedelijk haar ontslag in. Ze zou haar portefeuille dinsdag ter beschikking van president Santokhi hebben gesteld, meldt de Surinaamse krant de Ware Tijd (dWT) zojuist.

Bronnen melden aan de krant dat Pokie concessies en grote lappen grond in het binnenland zou hebben uitgegeven aan buitenlandse ondernemers, vermoedelijk Chinezen. In de uitgegeven concessies zouden er voor inheemsen en marrons ‘heilige’ plekken zijn die nimmer uitgegeven hadden mogen worden, aldus dWT.

In een reactie daarop heeft Pokie in een voicenote aangegeven dat ze niets verkeerds gedaan heeft. Ze stoort zich aan onwaarheden die volgens haar op sociale media worden verspreid. Ze roept mensen op om met bewijzen te komen waaruit zou blijken dat ze onrechtmatig bezig is geweest.

Volgens Starnieuws is er dinsdag een gesprek geweest tussen president Santokhi, vicepresident Brunswijk en de minister. De nieuwssite schrijft dat ze nog tot 16 juli aanblijft als minister van Grondbeleid en Bosbeheer, waarna ze afzwaait.