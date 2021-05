Vrouw zwaar mishandeld door man na ruzie over uitlopen

Een man heeft uit jaloezie zijn partner maandag in Paramaribo zwaar mishandeld. Hij sloeg haar zodanig dat een van haar tanden kapotging.

De vrouw woont samen met de man. Zij kregen ruzie want de man vermoedt dat zij een relatie met een andere man in Suriname heeft. Dat klopt volgens de vrouw echter niet. Zij gaat uit huis om te werken. Volgens haar werkt de verdachte niet eens en zit thuis alleen met vermoedens over haar.

De man was maandag boos en begon haar vuistslagen toe te brengen. De vrouw moest slagen over haar gehele lichaam incasseren en ook haar gezicht. Zij heeft aangifte gedaan en wenst strafrechtelijke vervolging tegen de man.

De Surinaamse politie heeft het slachtoffer verwezen voor medische behandeling. De verdachte wordt nog opgespoord.