Tineke Sumter genomineerd voor Jos Brink Oeuvreprijs

Tieneke Sumter is genomineerd voor de Jos Brink Oeuvreprijs. Deze prijs wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan en zich over een langere periode heeft ingezet voor de verbetering van de positie van LHBTI’s in de samenleving.

Sumter is een voorvechtster voor sociale rechtvaardigheid en gelijke rechten in Nederland en Suriname. Zij was al op jonge leeftijd betrokken bij de Surinaamse Homo-Organisatie (SUHO), Sister Outsider en later bij het LGBT Platform Suriname. Door haar brede werkervaring op het gebied van mensenrechten, seksuele reproductieve gezondheid en cultureel maatschappelijk vormingswerk is zij een echte verbinder en bruggenbouwer. In haar vrije tijd is zij voorzitter van Survibes en deelt graag haar kennis en ervaringen over de zwarte vrouwen- en LHBTI-beweging.

De Jos Brink Innovatieprijs is een prijs voor een persoon of organisatie die zich op zeer inspirerende wijze inzet voor de verbetering van acceptatie en veiligheid van LHBTI’s in de samenleving. Beide prijzen worden eenmaal in de twee jaar uitgereikt.

De Oeuvreprijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000,- euro en een kunstwerk. Voor de Innovatieprijs wordt een cheque t.w.v. van 1.000,- euro uitgereikt. De overige genomineerden zijn: Glenn Helberg en Sandro Kortekaas. Voor de Jos Brink Innovatieprijs zijn Colored Qollective, Naomie Pieter en The Transketeers genomineerd.

Op zondag 30 mei worden de winnaars bekend gemaakt door minister Ingrid van Engelshoven (Emancipatie) tijdens de feestelijke uitreiking, die via livestream te volgen is.