Politieagent Apoera positief getest; ook baby van 5 maanden besmet

Negen politieagenten van het bestuursressort Kabalebo die tewerk zijn gesteld op post Apoera zijn in thuisisolatie. Dit nadat een agent positief is getest op COVID-19. Ook het gezin van de positief geteste agent, waaronder een baby van 5 maanden, is positief bevonden.

Inspecteur Freddy Ragil van post Apoera zegt dat zowel de agent als zijn gezin het goed maken. De baby heeft geen noemenswaardige klachten en maakt het goed. De agenten die in thuisisolatie zijn hebben ook geen noemenswaardige klachten. Zij zijn tot en met vrijdag 14 mei in quarantaine.

Het bureau is gesloten en indien er dringende gevallen zijn kan de gemeenschap contact maken met de inspecteur op het nummer 8569257, waarna de politie van Nickerie om assistentie zal worden gevraagd.

De inspecteur zegt dat het om een overmacht situatie gaat en doet een beroep op de gemeenschap van het gebied om rekening te houden met de ontstane situatie.

Districtscommissaris Josta Lewis van bestuursressort Kabalebo heeft vandaag bekendgemaakt dat ingaande vandaag, 10 mei, de plaats bekend als Mora Bush in total lockdown gaat tot nader order. Het is ten strengste verboden om Mora Bush te verlaten en bezoeken tijdens de lockdown.