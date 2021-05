Bestuurder rijdt auto in goot te Pontbuiten

Maandagavond was het wederom raak tijdens de lockdown in Suriname. Deze Toyota Vitz is rond 23.00 uur in de goot beland op de hoek van de van de Mattheus- en Nicodemusweg te Pontbuiten. Het is nog onduidelijk hoe de bestuurder dit voor elkaar heeft gekregen.

Niemand raakte gewond bij het voorval. De politie kreeg de melding van het eenzijdig verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek.

Een sleepdienst werd ingeschakeld om het voertuig uit de goot te halen. Op het moment van schrijven was het nog niet bekend of de bestuurder over een dispensatie beschikt voor de lockdown.