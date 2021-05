‘Zowel bromfietser als vrachtwagenchauffeur hielden zich niet aan verkeersregels’

De Surinaamse justitiële autoriteiten hebben het rijbewijs van de vrachtwagenchauffeur, die vrijdag betrokken was bij de dodelijke aanrijding met een bromfietser, ingevorderd. Ook de vrachtwagen is in beslag genomen voor herkeuring (foto).

Bij de aanrijding op de kruising van de Anamoe- en de Mozartstraat kwam de 28-jarige bromfietser Williams ter plekke om het leven. Verder onderzoek van de politie moet uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld.

Volgens verkeersrechtdeskundige Gloria Stirling hebben zowel de bromfietser als de vrachtwagenchauffeur zich niet gehouden aan de verkeersregels. Op deze camerabeelden is dat ook goed te zien: de bromfietser reed hard om daarna de truck op een kruising in te halen.

(tekst loopt door onder foto)

De truckchauffeur op zijn beurt heeft met onverminderde snelheid een rechtse bocht beschreven zegt de deskundige aan de Surinaamse krant Times of Suriname. Een tegenligger moest zelfs voor hem afremmen.

Het verder onderzoek in deze zaak zal uitwijzen wat er zich precies heeft afgespeeld.