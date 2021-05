COVID-19: 1 dode, 139 personen in ziekenhuizen en 29 in ICU

De COVID-19 cijfers in Suriname zijn zondag weer flink gestegen. Naast 1 nieuwe coronadode blijkt dat het aantal personen in ziekenhuizen weer gestegen is: van 119 zaterdag naar 139 zondag. Op dit moment worden er ook 29 patiënten op een intensive care unit (ICU) behandeld, 6 meer dan een dag geleden.

Dat blijkt zondagavond 9 mei uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering. Uit de cijfers blijkt verder dat er de afgelopen 24 uur 92 nieuwe gevallen zijn geregistreerd, na 289 keer testen.

Het totaal aantal personen in Suriname dat momenteel besmet is met het virus bedraagt 570. De cijfers van zondag: