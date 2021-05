Bedrijf Dalian doet donatie aan Surinaamse gemeenschap

Het bedrijf China Dalian International Economic & Technical Cooperation Co., Ltd heeft afgelopen vrijdag een donatie gedaan met de bedoeling een gepaste bijdrage te leveren aan de strijd tegen de huidige pandemie en het verbeteren van de sociale voorzieningen van Suriname.

Het betrof een donatie van 3.000 mondkapjes, 50 schooltassen, 600 schrijfblokken en 50 etuis. Deze zijn door de Surinaamse first lady Mellisa Santokhi-Seenacherry in ontvangst genomen, op het hoofdkantoor van Dalian. Daarna kreeg zij een rondleiding op de plant van Dalian.

Dalian is al langer dan twintig jaren actief in Suriname. De first lady is hierdoor de mening toegedaan dat zij ook onderdeel zijn van onze gemeenschap. Zij kijkt ernaar uit om verder te werken met Dalian, om samen nog meer projecten uit te voeren voor de Surinaamse gemeenschap.

Wang Hailong, directeur van Dalian, vindt het prettig om samen te werken met de First Lady. Tijdens het bezoek heeft hij de verschillende projecten genoemd die gedaan worden door Dalian en wat zij allemaal nog meer doen in Suriname. Ook Hailong wil meer projecten uitvoeren, samen met de presidentsvrouw.